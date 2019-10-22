Шахтар – Динамо Загреб: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру поділився враженнями після поєдинку третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти загребського Динамо.

"Насправді Динамо нас не здивувало. Від самого початку гра була дуже збалансованою. Команди грали у схожому стилі. Єдина різниця, напевно, що хорвати здійснили 21 фол, а Шахтар – всього 8. Можливо, саме це не давало нам розвивати нашу гру. Суперник грав агресивно та жорстко.

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Шахтарю вдавалося більше контролювати м'яч, але ми не змогли конвертувати це у гольові моменти. Гра була доволі рівною. Напевно, нічия стала логічним результатом.

Додо дуже різноплановий гравець і до того ж сильний у нападі. Він може робити ті речі, яких не очікують від правого захисника. Наші флангові захисники мають цілковиту свободу в останній третині поля.

Марлос провів чудовий поєдинок з Атлантою. Сьогодні, ймовірно, вийшло не так вдало. Але не варто забувати, що Марлос виконує роль не лише вінгера. Іноді люди думають, якщо футболіст грає на певній позиції, то він повинен виконувати певні функції, але гравці, перш за все, мусять виконувати завдання тренера.

Ще не говорив з Пятовим щодо пенальті, але я вже мав можливість переглянути повтор. Скажу, що доволі важко щось оцінити, адже у штрафному часто трапляються епізоди, коли хтось когось штовхає. Можливо, це була необережність нашого голкіпера.

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Всі шляхи ще відкриті. Сьогодні ми дуже хотіли перемогти, але не вийшло. Дуже важливо в таких випадках не дати перемогти своєму супернику. Ми були у складній ситуації, але зрівняли рахунок та здобули нічию. Будемо працювати, щоб пройти далі. Ціль Шахтаря – пройти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Насправді багато хто говорить, що чемпіонату України бракує рівня. Давайте будемо чесними, якщо поглянути на Європу, то є Іспанія, Англія, Італія, Німеччина та Франція. Решта чемпіонатів схожа, там теж є кілька команд, які змагаються за чемпіонство. Тому я не думаю, що рівень чемпіонату впливає на пропущені голи в Лізі чемпіонів", – сказав Каштру.

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