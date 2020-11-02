Дуель команд, які сенсаційно ще не програвали у групі смерті. Ба більше, Гладбах не знає гіркоти поразок уже 7 матчів поспіль в усіх турнірах (щоправда, лише 3 перемоги). Безпрограшна серія команди Каштру і того більша – 9 поєдинків, але і тут нічиїх (5) більше, ніж тріумфів. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Борусія на "Футбол 24", стартує о 19:55. Гра пройде без глядачів на стадіоні НСК Олімпійський. Менхенгладбахці – одна з найменш фартових команд ЛЧ. Двічі поспіль на старті групового етапу команда Розе втрачала перемогу на 90 хвилині чи пізніше.

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Це перше в історії протистояння команд. З таким нічийним синдромом, який переважає в команд (Шахтар лише завдяки драматичній перемозі над Реалом і скасованому взяттю воріт мадридців на останніх хвилинах очолює групу B), напрошується ставка на мирову. Однак букмекери несподівано вважають головним фаворитом гостей. Ставки на перемогу Борусії приймають з коефіцієнтом 2,13-2,31. Звитяга Шахтар помножить кожну поставлену на це гривню на 2,85-3,19. Цікаво, що в нічию фахівці вірять найменше (3,5-3,8).

Борусія Менхенгладбах – 10-й єврокубковий суперник Шахтаря з Німеччини за часів незалежності. Завдяки перемогам над Вольфсбургом "гірники" вибилися вперед в історичному протистоянні з командами Бундесліги. А ось гладбахці раніше грали лише з Динамо. У 1977 році Борусія не пустила киян у фінал Кубка європейських чемпіонів. Обмінялися динамівці з німцями перемогами і на стадії плей-офф кваліфікації ЛЧ 2012/13, але тоді вдалося взяти загальний реванш і пройти у груповий етап.

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