Шахтар і Борусія Менхенгладбах у вівторок, 3 листопада, зіграють у 3 турі Ліги чемпіонів 2020/21. Де дивитись матч ЛЧ онлайн, підкаже "Футбол 24".

Дуель команд, які ще не програвали у групі смерті. Ба більше, Гладбах не знає гіркоти поразок уже 7 матчів поспіль в усіх турнірах (щоправда, лише 3 перемоги). Безпрограшна серія команди Каштру і того більша – 9 поєдинків, але і тут нічиїх (5) більше, ніж тріумфів. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Борусія на "Футбол 24", стартує о 19:55. Гра пройде без глядачів на стадіоні НСК Олімпійський.

Шахтар – Борусія М: де дивитись матч онлайн

Гру в Україні показують кілька трансляторів. Дивитися матч Шахтар – Борусія онлайн можна відразу на двох платформах: MEGOGO (Volia Football 1 HD) та oll.tv. Також пряма трансляція відбудеться на телеканалі "Футбол 1", де о 19:00 грі передуватиме студія "Ніч Ліги чемпіонів".

Звітний поєдинок в інших країнах покажуть: 5 SPORT Israel HD, Arena Sport 2 HD Serbia, beIN Sports MENA 12 HD, beIN Sports MENA 2 HD, BT Sport ESPN HD, DAZN 1 Bar Deutsch HD, Digi Sport 2 HD, Movistar Liga de Campeones 2 HD, Planet Sport 3 HD Croatia, Polsat Sport Premium 2 HD, Sky Sport Football Italia HD, TV6 Sweden HD та Ziggo Sport Voetbal HD.

Шахтар – Борусія М: прогноз на матч ЛЧ – несподівані ставки букмекерів

Менхенгладбахці двічі поспіль на старті групового етапу ЛЧ втрачали перемогу на 90 хвилині чи пізніше. Дещо кращі справи в Бундеслізі, де вдалося здобути максимальні 6 очок за останні 2 тури. Борусія посідає лише 5 місце в чемпіонаті Німеччини. Натомість "гірники" перед очною зустріччю з лідером УПЛ відстають від Динамо на 4 бали.