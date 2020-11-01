УЄФА визначився із суддівською бригадою на поєдинок 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між донецьким Шахтарем і Борусією Менхенгладбах.

Матч Шахтар – Борусія М довірили нідерландським арбітрам, повідомляє Law 5-The Referee.

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Головний рефері – Сердар Гозюбююк. У своїй кар'єрі він 4 рази пересікався із українськими командами. Зокрема, Шахтар із Гозюбююком у полі обіграв Янг Бойз у кваліфікацїі ЛЧ сезону 2016/17, а національна команда здолала Уельс у спарингу навесні 2016-го.

Натомість одеський Чорноморець програв молдовській Дачії у кваліфікації Ліги Європи 7 років тому, а Шахтар U-19 із Матвієнком, Коваленком та іншими в складі програв Челсі фінал Юнацької ліги УЄФА в 2015 році.

Допомагатимуть Гозюбююку лайнсмени Йост ван Зюйлен і Йохан Балдер. Роль четвертого арбітра виконає Аллард Ліндхоут, а з VAR працюватимуть Пол ван Бьокель і Денніс Хіглер.

Поєдинок Шахтар – Борусія М відбудеться у вівторок, 3 листопада, в Києві. Початок матчу о 19:55.

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