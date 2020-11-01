УЕФА определился с судейской бригадой на поединок 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким Шахтером и Боруссией Менхенгладбах.

Матч Шахтер – Боруссия М доверили нидерландским арбитрам, сообщает Law 5-The Referee.

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Главный рефери – Сердар Гёзюбююк. В своей карьере он 4 раза пересекался с украинскими командами. В частности, Шахтер с Гёзюбююком в поле обыграл Янг Бойз в квалификации ЛЧ сезона 2016/17, а национальная команда одолела Уэльс в спарринге весной 2016-го.

Зато одесский Черноморец проиграл молдавской Дачии в квалификации Лиги Европы 7 лет назад, а Шахтер U-19 с Матвиенко, Коваленко и другими в составе проиграл Челси финал Юношеской лиги УЕФА в 2015 году.

Помогать Гёзюбююку будут лайнсмены Йост ван Зюйлен и Йохан Балдер. Роль четвертого арбитра исполнит Аллард Линдхоут, а с VAR будут работать Пол ван Бёкель и Деннис Хиглер.

Поединок Шахтер – Боруссия М состоится во вторник, 3 ноября, в Киеве. Начало матча в 19:55.

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