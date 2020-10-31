Борусія М презентувала елегантну форму на честь 120-річчя клубу
Менхенгладбахська Борусія випустила спеціальну форму з нагоди ювілею клубу.
Німецький клуб випустив нову форму у традиційних чорних кольорах, повідомляє Subside Sports у твіттері.
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Футболка має декілька особливостей. По-перше, на грудях розташовані одразу дві клубні емблеми – найперша та нинішня. Окрім цього, ззаду додали напис "Borussia", тож прізвища гравців будуть розміщені під номером.
Зазначимо, що суперник Шахтаря вже сьогодні зіграє проти РБ Лейпциг у матчі 6-го туру Бундесліги саме у цій спеціальній формі.
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