Німецький клуб випустив нову форму у традиційних чорних кольорах, повідомляє Subside Sports у твіттері.

Борусія М – Реал: "жеребці" – на одному рівні з Шахтарем, слабкий захист німців і чемпіонський характер "бланкос"

Футболка має декілька особливостей. По-перше, на грудях розташовані одразу дві клубні емблеми – найперша та нинішня. Окрім цього, ззаду додали напис "Borussia", тож прізвища гравців будуть розміщені під номером.

Зазначимо, що суперник Шахтаря вже сьогодні зіграє проти РБ Лейпциг у матчі 6-го туру Бундесліги саме у цій спеціальній формі.

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