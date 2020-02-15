Шахтар – Бенфіка: легендарний Руй Кошта пригадав свою дуель проти "гірників"

Колишній півзахисник Бенфіки Руй Кошта поділився спогадами про свою участь у матчі Ліги чемпіонів проти "помаранчево-чорних" у Донецьку.

"Я чудово пам’ятаю зустріч Шахтаря і Бенфіки у Лізі чемпіонів у 2007 році. Коли ми приїхали в Донецьк було дуже холодно. А коли вийшли тренуватися, за день до гри, то дуже хвилювались, що може щось статися у грі, адже ми не звикли до таких низьких температур.

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Плюс ми зустрічалися з дуже складним суперником у непростій для нас ситуації. Це було вже на завершенні моєї спортивної кар’єри, тому я добре запам'ятав ігри з Шахтарем.

Шахтар тоді переміг на Ештадіу Да Луж, але це були дві дуже сильні команди. Приблизно така ж ситуація і зараз. Шахтар і Бенфіка дві дуже схожі за стилем команди, у складі яких багато хороших гравців. Те, що ми зробили тоді в Донецьку, Шахтар зробив у Лісабоні. Зараз дуже схожа ситуація – знову дві чудові команди з відмінним набором якостей. Може виграти як одна, так і інша команди. Тоді сталося саме так", – пригадав Кошта в інтерв’ю офіційному YouTube-каналу "гірників".

Нагадаємо, вже 20 лютого, у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар у Харкові прийматиме португальську Бенфіку. Початок матчу о 19:55. За тиждень – 27 лютого – у Лісабоні о 22:00 відбудеться матч-відповідь.

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