Шахтер – Бенфика: легендарный Руй Кошта вспомнил свою дуэль против "горняков"

Бывший полузащитник Бенфики Руй Кошта поделился воспоминаниями о своем участии в матче Лиги чемпионов против "оранжево-черных" в Донецке.

"Я прекрасно помню встречу Шахтера и Бенфики в Лиге чемпионов в 2007 году. Когда мы приехали в Донецк было очень холодно. А когда вышли тренироваться, за день до игры, то очень волновались, что может что-то произойти в игре, ведь мы не привыкли к таким низким температурам.

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Плюс мы встречались с очень сложным соперником в непростой для нас ситуации. Это было уже на закате моей спортивной карьеры, поэтому я хорошо запомнил игры с Шахтером.

Шахтер тогда победил на Эштадиу Да Луж, но это были две очень сильные команды. Примерно такая же ситуация и сейчас. Шахтер и Бенфика две очень похожие по стилю команды, в составе которых много хороших игроков. То, что мы сделали тогда в Донецке, Шахтер сделал в Лиссабоне. Сейчас очень похожая ситуация – опять две замечательные команды с отличным набором качеств. Может выиграть как одна, так и другая команды. Тогда произошло именно так", – вспомнил Кошта в интервью официальному YouTube-каналу "горняков".

Напомним, уже 20 февраля, в рамках 1/16 финала Лиги Европы донецкий Шахтер в Харькове принимать португальскую Бенфику. Начало матча в 19:55. Через неделю – 27 февраля – в Лиссабоне в 22:00 состоится ответный матч.

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