Шахтар – Бенфіка: Каштру оцінив рівень суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи

Наставник "гірників" Луїш Каштру розповів про підготовку до матчів 1/16 фіналу Ліги Європи проти португальського клубу.

"Наш тренерський штаб чудово знає Бенфіку, як і її головного тренера Бруно Лаге. Ми знаємо, в якому стилі вони грають, як вибудовують оборону, середню лінію і напад. Ми стежимо за виступами португальського клубу, переглядаємо їх матчі, тому знаємо багатьох футболістів.

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Всі знають, що вони дуже потужно проводять поточний сезон. Ми знаємо все про суперника. Ми взагалі кожного суперника в єврокубках дуже серйозно аналізуємо: так було і з Манчестер Сіті, і з Аталантою, і з Динамо Загреб.

Мене більше цікавить, як будемо грати ми, як ми будемо виглядати 20 лютого, як мої гравці будуть відчувати себе в кінці зими, тому що влітку ми готувалися до сезону 5 з половиною тижнів, а до Бенфіки – лише чотири. Протягом першої половини сезону ми вже напрацювали взаємодії і тактичні побудови, тому я вважаю, що чотирьох тижнів цілком достатньо для підготовки і виходу на рівень єврокубкових матчів", – сказав Каштру в ефірі програми Футбольний формат.

Нагадаємо, перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи команди зіграють 20 лютого у Харкові, матч-відповідь – 27 лютого у Лісабоні.

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