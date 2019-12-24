Шахтар – Бенфіка: Кандауров назвав фаворита протистояння Ліги Європи

Колишній півзахисник збірної України Сергій Кандауров оцінив шанси Шахтаря та Бенфіки в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Кандауров виступав за Бенфіку з 1997 по 2001 рік, але не зумів виграти з лісабонцями бодай один трофей за 4 сезони в Португалії.

"Бенфіка – це досить сильний клуб, який регулярно грає в Лізі чемпіонів. При цьому він щорічно продає половину свого складу, але, тим не менш, тримається в такому серйозному євротурнірі на високому рівні. У нас же в українському футболі як одного-двох футболістів продали, і відразу кричать – все, катастрофа! Неначе футбол на цьому закінчився.

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Бенфіка ж щороку продає по п'ять-сім чоловік за мільйони – і нічого, продовжує успішно виступати. Причому, не тільки на внутрішній арені, але і в тій же Лізі чемпіонів.

На даному етапі португальська команда виглядає трішки краще. А ось в якій формі через два місяці буде Шахтар, а в який Бенфіка – важко сказати. На сьогоднішній день Бенфіка в чемпіонаті йде на першому місці і виглядає дуже здорово. Шахтар пішов на зимові канікули, і поки невідомо, в якій формі "гірники" підійдуть до зустрічі з лісабонцями і які футболісти в команді на той момент залишаться. Крім того, Шахтарю в кінці зими бракуватиме ігрового тонусу, на відміну від Бенфіки.

За Шахтар я хоч ніколи не вболівав, але як українець, ясна річ, в будь-якому випадку буду віддавати перевагу українському клубу", – розповів Кандауров Ua-Football.

Нагадаємо, матчі Шахтаря з Бенфікою пройдуть 20 та 27 лютого. Перший поєдинок команди зіграють у Харкові на ОСК Металіст.

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