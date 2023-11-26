Головним арбітром матчу Шахтар – Антверпен призначений поляк Бартош Франковскі, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Марцін Бонєк та Якуб Вінклер. Четвертим рефері стане Патрік Грицкєвіч. За VAR відповідатиме німець Марко Фрітц.

До слова, 37-річний Франковскі раніше 4 рази пересікався з українцями. У сезоні 2018/19 він зафіксував поразку Ворскли від Арсенала (0:3) у груповому етапі Ліги Європи, а за рік на його очах АЗ розніс Маріуполь (4:0) у кваліфікації цього ж турніру. Двічі працював поляк і на матчах молодіжної збірної України: у далекому 2014-му "синьо-жовті" під його наглядом у товарняку здолали Туреччину (2:0), а у кваліфікації до Євро-2021 у 2019-му програли румунам (0:3).

Нагадаємо, дуель між Шахтарем та Антверпеном відбудеться у вівторок, 28 листопада, у Гамбурзі. Початок зустрічі о 19:45.

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