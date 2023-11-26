Украинская и бельгийская команды узнали имена судей, которые будут работать на поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Главным арбитром матча Шахтер -- Антверпен назначен поляк Бартош Франковски, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать соотечественники Марцин Бонек и Якуб Винклер. Четвертым рефери станет Патрик Грицкевич. За VAR будет отвечать немец Марко Фритц.

К слову, 37-летний Франковски ранее 4 раза пересекался с украинцами. В сезоне 2018/19 он зафиксировал поражение Ворсклы от Арсенала (0:3) в групповом этапе Лиги Европы, а через год на его глазах АЗ разнес Мариуполь (4:0) в квалификации этого же турнира. Дважды работал поляк и на матчах молодежной сборной Украины: в далеком 2014-м "сине-желтые" под его наблюдением в товарняке одолели Турцию (2:0), а в квалификации к Евро-2021 в 2019-м проиграли румынам (0:3).

Напомним, дуэль между Шахтером и Антверпеном состоится во вторник, 28 ноября, в Гамбурге. Начало встречи в 19:45.

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