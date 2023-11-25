Наставник Шахтаря Маріно Пушіч обрав собі чергового помічника, повідомляє SoccerNews.nl.

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За інформацією джерела, ним стане 30-річний Єрун Схепенс. Нідерландський фахівець нині працює асистентом головного тренера середняка Ередивізі – Фортуни і вже найближчим часом перебереться на аналогічну посаду у Шахтар.

Зазначається, що Схепенс приєднається до "гірників" у Гамбурзі перед матчем Ліги чемпіонів з Антверпеном (який відбудеться у вівторок, 28 листопада) і підпише з представником УПЛ контракт на півтора сезону з можливістю пролонгації ще на один рік.

До слова, Схепенс ніколи не був професійним футболістом, а кар'єру тренера розпочав у 2015 році з юніорами Венло. У Фортуні Єрун прийшов влітку минулого року.

Нагадаємо, нині до тренерського штабу Пушіча у Шахтарі входять: Маріо Станіч (асистент), Андрій Пятов (тренер воротарів), Карло Ніколіні і Рул Тамбер (тренери із фізпідготовки) та Радіон Пальцун (аналітик).

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