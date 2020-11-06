Шахов не вважає легкою перемогу над Зорею попри розгромний рахунок
Український півзахисник АЕКа Євген Шахов прокоментував перемогу над Зорею (4: 1) в рамках групового етапу Ліги Європи.
"Не скажу, що перемогли так легко, як це може за рахунком виглядати. Ми реалізували свої моменти, вдало зіграли попереду.
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Добре виходили в контратаки після відбору м'яча. Добре зіграли наші нападники. Зоря контролювала м'яч, гру, але ми зуміли реалізувати свої моменти", – сказав Шахов в ефірі Футбол NEWS.
Нагадаємо, греки без проблем обіграли Зорю, відправивши у ворота луганців 4 м'ячі і пропустивши лише один. Після трьох турів групового етапу ЛЄ Зоря без залікових балів залишається останньою у квартеті G, АЕК розташувався на третій сходинці з трьома очками.
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