"Не скажу, що перемогли так легко, як це може за рахунком виглядати. Ми реалізували свої моменти, вдало зіграли попереду.

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Добре виходили в контратаки після відбору м'яча. Добре зіграли наші нападники. Зоря контролювала м'яч, гру, але ми зуміли реалізувати свої моменти", – сказав Шахов в ефірі Футбол NEWS.

Нагадаємо, греки без проблем обіграли Зорю, відправивши у ворота луганців 4 м'ячі і пропустивши лише один. Після трьох турів групового етапу ЛЄ Зоря без залікових балів залишається останньою у квартеті G, АЕК розташувався на третій сходинці з трьома очками.

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