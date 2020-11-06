"Не скажу, что победили так легко, как это может по счету выглядеть. Мы реализовали свои моменты, удачно сыграли впереди.

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Хорошо выходили в контратаки после отбора мяча. Хорошо сыграли наши нападающие. Заря контролировала мяч, игру, но мы сумели реализовать свои моменты", – сказал Шахов в эфире Футбол NEWS.

Напомним, греки без проблем обыграли Зарю, отправив в ворота луганчан 4 мяча и пропустив только один. После трех туров группового этапа ЛЕ Заря без зачетных баллов остается последней в квартете G, АЕК расположился на третьей строчке с тремя очками.

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