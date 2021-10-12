Довбик може перебратися до Туреччини
08:25 - Читать на русском
Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик потрапив до сфери зацікавлень стамбульського Фенербахче.
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Довбик потрапив на олівець селекціонерів у матчах за збірну. На Євро-2020 нападник вивів "синьо-жовтих" у чвертьфінал, забивши Швеції в овертаймі. Ініціатором підписання 24-річного українця нібито особисто є керманич стамбульців Вітор Перейра.
До слова, в нинішньому сезоні Артем Довбик провів 10 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів.
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