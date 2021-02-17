Активніше матч на андалусійські землі розпочали гості. "Джмелі" ринулися в атаку зі стартовим свистком, і вже на 1-й хвилині Санчо небезпечно прострілив із правого флангу – м'яч виніс оборонець. За цим дортмундці не зупинилися і почали плести нові мережива атак на чужій половині.

Севілья – Борусія Дортмунд: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – як це було

Але несподівано пропустили курйозний гол. На 7-й хвилині Хесус Сусо наважився на удар із лінії штрафного, м'яч зачепив Хуммельса, дезорієнтував Хіца та залетів у ворота – 1:0.

Севілья – Борусія Дортмунд – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Борусія спробувала швидко відповісти на забитий нервіонцями м'яч, та Севілья грамотно відсунула суперника від власних володінь. Проте, щойно здалося, що небезпека минула, як Дортмунд забив. Це Махмуд Дауд розкішним пострілом метрів із 25-ти прямісінько в дев'ятку змусив капітулювати Буну!

Другий забитий м'яч знову трохи збив темп гри й обидві команди взяли паузу на кілька хвилин. Севілья навіть краще виглядала в цей ігровий відрізок, однак знову проґавила швидкий випад гостей. На 27-й хвилині Ерлінг Холанд протягнув м'яч до карної зони нервіонців, обігрався із Санчо та класно переграв Буну в ближньому бою.

Далі команди обмінялися супермоментами. Спочатку той же Холанд прискорився біля карної зони Севільї і блискавично пробив під перекладину (сейв Буну), а Карлос спробував підправити м'яч у ворота "джмелів" після удару Гомеса – Хіц не дрімав. Але ще до перерви Дортмунд зробив серйозну заявку на перемогу: Гомес втратив м'яч у центрі, Ройс буквально пролетів півполя і виклав на Холанда, який холоднокровно пробив у дальній кут.

Хід подій у таймі першому позначився на характері гри в другій половині. Борусія без зайвих клопотів віддала ініціативу господарям, "сіла" на свою половину та чекала на свої шанси в контратаках. Натомість підопічні Лопетегі отримали контроль над територією, але так і не зрозуміли, що з ним робити.

Трохи більше конкретики на полі виникло після серії замін. Зокрема, на 70-й хвилині Ройс наважився на діагональний удар – його заблокував Кунде. А за кілька хвилин ледь не повернув Севілью у гру Оскар Родрігес. Вихованець Реала розкішно пробив над стінкою зі штрафного, але м'яч зрадницьки влучив у стійку.

Свій другий м'яч господарі все ж забили. Спрацювала зв'язка джокерів: Родрігес подав на дальню стійку, а Люк де Йонг в один дотик пробив Хіца. Тут же Оскар спробував вирвати нічию для нервіонців, але його черговий постріл зі штрафного після фолу проти Муніра пройшов над воротами дортмундців.

Багато емоцій і брак креативу, зрештою, так і не дозволили Севільї зрівняти рахунок. Натомість Борусія могла забивати вчетверте, проте перспективний постріл Санчо за дугою з лінії карної зони трохи розминувся з нижнім кутом воріт. Отже, 2:3 на Піренеях, і фаворитом на вихід до чвертьфіналу став проблемний Дортмунд.

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