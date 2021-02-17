Севілья – Борусія Дортмунд: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів іспанська Севілья на власному полі приймає дортмундську Борусію. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.
Матч Севілья – Борусія Дортмунд розпочнеться о 22:00 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Футбол 1", натомість "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.
Севілья – Борусія Д: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Стартові склади команд:
Севілья: Буну – Хесус Навас, Кунде, Карлос, Ескудеро – Хордан, Фернандо, Ракітіч – Сусо, Ен-Несірі, Гомес
Борусія Д: Хіц – Морей, Аканджі, Хуммельс, Геррейро – Джан – Дахуд, Беллінгем – Ройс, Санчо – Холанд
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