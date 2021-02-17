Севілья – Борусія Дортмунд – відео голів
22:47 - Читать на русском
Севілья приймає дортмундську Борусію у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Севілья – Борусія Дортмунд.
Махмуд Дауд 19’
Ерлінг Холанд 27’
Ерлінг Холанд 43’
19’ Махмуд Дауд
27’ Ерлінг Холанд
43’ Ерлінг Холанд
Севілья швидко відкрила рахунок у зустрічі завдяки влучному пострілу Сусо, але радість господарів тривала недовго.
Севілья – Борусія Дортмунд: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Спочатку Дауд вирівняв становище потужним ударом з-за меж штрафного майданчика, а менш ніж за 10 хвилини Ерлінг Холанд шедевральним соло вивів дортмундців вперед. На цьому норвежець не зупинився і вже до перерви відзначився дублем.
Гол Сусо:
Гол Дауда:
Гол Холанда:
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