Севілья швидко відкрила рахунок у зустрічі завдяки влучному пострілу Сусо, але радість господарів тривала недовго.

Севілья – Борусія Дортмунд: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Спочатку Дауд вирівняв становище потужним ударом з-за меж штрафного майданчика, а менш ніж за 10 хвилини Ерлінг Холанд шедевральним соло вивів дортмундців вперед. На цьому норвежець не зупинився і вже до перерви відзначився дублем.

Гол Сусо:

Гол Дауда:

Гол Холанда: