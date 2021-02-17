Севілья приймає дортмундську Борусію в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2020/21. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Севілья – Борусія Дортмунд

17 лютого, 22:00. Севілья, Рамон Санчес Пісхуан

Головний арбітр: Данні Маккелі (Нідерланди)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", а також на платформах oll.tv та MEGOGO. Текстовий онлайн проведе "Футбол 24".

Мабуть, найскромніша пара 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Севілья більше спеціалізується на штампуванні перемог в Лізі Європи, а дортмундська Борусія вже кілька років нічого серйозного не вигравала. У плей-офф обидві команди вийшли зі слабких груп – особливих зусиль восени докладати не довелось.

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Дортмунд зараз слабкий. Футбол "джмелів" не настільки жахливий, як показують останні результати (одна перемога в 6 турах Бундесліги), але проблеми значні. Борусія йде шостою в чемпіонаті та ризикує не потрапити в наступну ЛЧ. Звільнення Люсьєна Фавра ніяк не допомогло: малюнок гри вивітрився, а команда навіть не отримала емоційного сплеску. Кричущі фейли оборони та провали опорної зони трапляються дедалі частіше.

Влітку прийде Марко Розе, але до того часу ще потрібно дожити. Тимчасовий тренер Едін Терзіч не здатен відремонтувати зламаний механізм. Побудова атак навколо Марко Ройса себе не виправдала – капітан у поганій формі. Санчо також далекий від оптимальних кондицій, але завдяки його креативу, а також зусиллям Геррейро, Рейни та Холанда дортмундці створюють бодай якісь моменти.

У Севільї навпаки все супер. Андалусійці виграли 7 попередніх матчів у всіх турнірах, не пропустивши жодного гола! Оборона на чолі з сильним голкіпером Яссіном Буну демонструє фантастичну надійність. Пошкодження трішки підкосили фланги захисту (Навас сьогодні під питанням, Акунья не готовий грати), але в центрі талановитий Жюль Кунде розриває в парі з Дієго Карлосом. Дуель Кунде та Холанда – головна інтрига поєдинку.

Власні ворота під замком в одного марокканця, а чужі – тероризує інший марокканець. Юссеф Ен-Несірі забиває майже на рівні Мессі. Адаптовується Папу Гомес, який повинен замінити травмованого Окампоса. Загалом команда Хулена Лопетегі дуже стабільна та варіативна: основа футболу – вбивчі контрвипади, але й атаку з 37 пасів можна видати.

Орієнтовні склади

Севілья: Буну – Відаль, Кунде, Карлос, Ескудеро – Хордан, Фернандо, Ракітіч – Сусо, Ен-Несірі, Гомес.

Борусія Д: Хітц – Морей, Аканджі, Хуммельс, Геррейро – Беллінгем, Джан – Рейна, Ройс, Санчо – Холанд.

Не зіграють: Окампос, Акунья – Бюркі, Азар, Вітсель, Загаду, Шмельцер

Під питанням: Навас – Меньє, Піщек, Ділейні

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Букмекери фаворитом пари бачать Борусію (прохід Дортмунда – 1.75, прохід Севільї – 2), але в очах нашої редакції іспанська команда має значно кращі шанси на чвертьфінал. Сходимося на тому, що домашній матч андалусійці повинні виграти. Коефіцієнт на це прекрасний – 2.35.

Севілья постраждала від травм, але Борусія зазнала ще більше втрат. Німці полетіли в Іспанію без основного голкіпера та основних центральних півзахисників (Ділейні ще може встигнути на матч приватним літаком, він залишився на пологи дружини). У складі Дортмунда більше таланту, однак організація гри Севільї на порядок вища.

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