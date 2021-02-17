Севилья – Боруссия Дортмунд

17 февраля, 22:00. Севилья, Рамон Санчес Писхуан

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1", а также на платформах oll.tv и MEGOGO. Текстовый онлайн проведет "Футбол 24".

Пожалуй, самая скромная пара 1/8 финала Лиги чемпионов. Севилья больше специализируется на штамповке побед в Лиге Европы, а дортмундская Боруссия уже несколько лет ничего серьезного не выигрывала. В плей-офф обе команды вышли из слабых групп – особых усилий осенью прилагать не пришлось.

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Дортмунд сейчас слаб. Футбол "шмелей" не столь ужасен, как показывают последние результаты (одна победа в 6 турах Бундеслиги), но проблемы значительны. Боруссия идет шестой в чемпионате и рискует не попасть в следующую ЛЧ. Увольнение Люсьена Фавра никак не помогло: рисунок игры выветрился, а команда даже не получила эмоционального всплеска. Вопиющие фейлы обороны и провалы опорной зоны встречаются все чаще.

Летом придет Марко Розе, но до тех пор еще нужно дожить. Временный тренер Эдин Терзич не способен отремонтировать сломанный механизм. Построение атак вокруг Марко Ройса себя не оправдало – капитан в плохой форме. Санчо также далек от оптимальных кондиций, но благодаря его креативу, а также усилиям Геррейро, Рейны и Холанда дортмундцы создают хотя бы какие-то моменты.

У Севильи наоборот все супер. Андалусийцы выиграли 7 предыдущих матчей во всех турнирах, не пропустив ни одного гола! Оборона во главе с сильным голкипером Яссином Буну демонстрирует фантастическую надежность. Повреждения немного подкосили фланги защиты (Навас сегодня под вопросом, Акунья не готов играть), но в центре талантливый Жюль Кунде разрывает в паре с Диего Карлосом. Дуэль Кунде и Холанда – главная интрига поединка.

Собственные ворота под замком у одного марокканца, а чужие – терроризирует другой марокканец. Юссеф Эн-Несири забивает почти на уровне Месси. Адаптируется Папу Гомес, который должен заменить травмированного Окампоса. В общем команда Лопетеги очень стабильная и вариативная: основа футбола – убийственные контрвыпады, но и атаку с 37 пасов можно выдать.

Ориентировочные составы

Севилья: Буну – Видаль, Кунде, Карлос, Эскудеро – Хордан, Фернандо, Ракитич – Сусо, Эн-Несири, Гомес.

Боруссия Д: Хитц – Морей, Аканджи, Хуммельс, Геррейро – Беллингем, Джан – Рейна, Ройс, Санчо – Холанд.

Не сыграют: Окампос, Акунья – Бюрки, Азар, Витсель, Загаду, Шмельцер

Под вопросом: Навас – Менье, Пищек, Дилэйни

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Букмекеры фаворитом пары видят Боруссию (проход Дортмунда – 1.75, проход Севильи – 2), но в глазах нашей редакции испанская команда имеет гораздо лучше шансы на четвертьфинал. Сходимся на том, что домашний матч андалусийцы должны выиграть. Коэффициент на это прекрасный – 2.35.

Севилья пострадала от травм, но Боруссия потерпела еще больше потерь. Немцы полетели в Испанию без основного голкипера и основных центральных полузащитников (Дилэйни еще может успеть на матч частным самолетом, он остался на роды жены). В составе Дортмунда больше таланта, однако организация игры Севильи на порядок выше.

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