Цьогорічна 1/8 фіналу Ліги чемпіонів тішить дуже рівними парами, що й не дивно – 15 з 16 учасників плей-офф є вихідцями з топ-5 чемпіонатів. Виключенням став лишень Порту, який вийшов із группи з Манчестер Сіті та натрапив на Ювентус. Звісно ж, у фаворити записали туринців, однак "б'янконері" не варто відкривати шампанське до гри. "Дракони" можуть здивувати.

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По-перше, у Порту все дуже непогано з обороною та голкіпером – на груповому етапі підопічні Сержіу Консейсау пропустили всього три голи, ставши найкращою командою за цим показником. По-друге, португальці в рідних стінах стримали Манчестер Сіті, а у чемпіонаті на "Драгау" була бита Бенфіка. Щоправда, з англійцями господарям неймовірно пощастило (Діаш, наприклад, не влучив у порожні ворота), а нинішня Бенфіка йде лишень четвертою у Прімейрі. Зрештою, варто відзначити і головного тренера – Сержіу Консейсау влітку сватали в Інтер на місце Антоніо Конте, який тоді скандалив з керівництвом.

Словом, португальський колектив вельми симпатичний, але до плей-офф Ліги чемпіонів він підходить у невиразній формі. У рідному чемпіонаті "дракони" програють Спортінгу вже десять очок, а в останніх чотирьох матчах вони розписали чотири нічиї (дві з Брагою + Боавішта та Белененсеш). Так, суперникам дуже сильно фартило з двома вилученнями у складі Порту та голами на 90+12-й хвилині, однак нуль перемог у чотирьох матчах – це вже навіть не тенденція, а система. Порту виглядає занадто нестабільно для того, щоб прогнозувати успішний результат з Ювентусом.

Втім, і від нинішнього Юве можна очікувати усього. Так, за останній місяць підопічні Андреа Пірло тричі зіграли з Інтером – у Серії А туринців знищили, однак за сумою кубкових поєдинків саме "б'янконері" пройшли далі. У ци[ зустрічах не обійшлося без везіння, а от Рому в чемпіонаті команда била дуже впевнено – але при такому ж впевненому футболі "Стара синьйора" згоріла у Неаполі. Такі гойдалки призвели до перебування на четвертій позиції з відставанням від першої аж на вісім очок. Це вже дуже серйозно, але у туринців є гра в запасі.

Попри всі проблеми, Ювентус залишається грандом як за кадровим потенціалом, так і за рівнем футболу. На груповому етапі ЛЧ підопічні Андреа Пірло двічі забили Барсі по три голи (однак у Турині всі три Мората провів з офсайду), а в Італії "б'янконері" знімали скальпи з Мілана, Інтера (в Кубку), Роми й Наполі (в Суперкубку) – з Аталантою ж та Лаціо були нічиї. За статистичними ж показниками Ювентус тримається у топ-10 / топ-15 серед усіх клубів з топових ліг. При цьому команда зберегла чемпіонську властивість перемагати у рівних матчах, хоча нині вона частенько дає збій.

Словом, фаворит пари очевидний, але все вирішиться на полі. Барселону вчора теж вважали фаворитом.

Кадрова ситуація

Травмовані: Маркано – Артур, Куадрадо, Дибала, Бонуччі

Під питанням: Мбай, Нану – Ремзі

Орієнтовні склади на матч Порту – Ювентус

Порту: Маркесін – Сарр, Пепе, Мбамба, Манафа – Корона, Олівейра, Уріба, Діаш – Марега, Таремі

Ювентус: Щенсни – Даніло, Де Лігт, Деміраль, Алекс Сандро – Маккені, Бентанкур, Рабйо, К'єза – Кулусевскі, Роналду

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Порту – дуже непоступливий колектив, який налаштується під Ювентус необхідним чином. Туринці ж мають певні кадрові втрати, та і загалом стабільністю не виблискують. Все це залишає господарям шанси на локальний успіх. Принаймні, не віриться, що підопічні Андреа Пірло заб'ють багато голів.

Втім, фаворитом поєдинку все одно залишається Юве. Не тільки через свій надпотужний склад, а і через невиразну форму "драконів" в останніх матчах у Португалії. Восени команда Сержіу Консейсау виглядала потужніше, хоча навіть тоді у матчах проти грандів вона трималася на морально-вольових – нині ж "б'янконері" повинні взяти своє.

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