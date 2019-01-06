Севілья – Атлетіко – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Севілья та Атлетіко розійшлись миром у 18 турі чемпіонату Іспанії (1:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 18-й тур

Севілья – Атлетіко – 1:1

Голи: Бен-Єддер, 37 – Грізманн, 45

Севілья вдома розписала результативну нічию з Атлетіко

Севілья вийшла вперед на 37-ій хвилині завдяки влучному удару Бен-Єддера, щоправда Грізман зрівняв рахунок ще у першому таймі, встановивши остаточний рахунок.

Матч завершився нічиєю, яка піде на користь конкурентів. Атлетіко залишився на другому місці, набравши 35 очок і втративши шанс порівнятися з Барсою. Севілья з 33-ма заліковими балами йде прямо за "матрацниками".