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Севілья – Атлетіко – 1:1 – відео голів та огляд матчу

7 січня 06:00 0 Читать на русском
Севілья – Атлетіко – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Севілья – Атлетіко – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Севілья та Атлетіко розійшлись миром у 18 турі чемпіонату Іспанії (1:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 18-й тур

Севілья – Атлетіко – 1:1

Голи: Бен-Єддер, 37 – Грізманн, 45

Севілья вдома розписала результативну нічию з Атлетіко

Севілья вийшла вперед на 37-ій хвилині завдяки влучному удару Бен-Єддера, щоправда Грізман зрівняв рахунок ще у першому таймі, встановивши остаточний рахунок.

Матч завершився нічиєю, яка піде на користь конкурентів. Атлетіко залишився на другому місці, набравши 35 очок і втративши шанс порівнятися з Барсою. Севілья з 33-ма заліковими балами йде прямо за "матрацниками".

Іспанія18 турРамон Санчес Пісхуан (Севілья)

Севілья - Атлетіко: Неділя 06 січня 2019

Севілья
Матч завершено
1 : 1
Атлетіко
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Відеоновини Севілья - Атлетіко Атлетіко Атлетіко Севілья Севілья Іспанія
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