Під час матчу Челсі – Арсенал відбудеться збір на дрони для ЗСУ. Завдяки Setanta Sports та Parimatch центральну гру 15 туру АПЛ можна переглянути безкоштовно.

Офіційний транслятор АПЛ в Україні Setanta Sports буде транслювати центральний матч 15-го туру АПЛ між Челсі і Арсеналом безоплатно на власній OTT-платформі. Ініціатива Setanta Sports спрямована на благодійний збір для ЗСУ, кошти з якого підуть на придбання дронів.

Для перегляду матчу достатньо перейти на OTT-платформу Setanta Sports і обрати матч Челсі – Арсенал для перегляду. Зустріч буде доступна безоплатно.

Спільно з партнером Parimatch під час трансляції буде організований благодійний збір на дрони “Небесна кара” для благодійної організації “Коло”. Деталі про збір можна буде дізнатися від коментатора або ж перейти за QR-кодом, який буде під час трансляції матчу.

На авторів донатів чекають цінні призи: 10 річних підписок від Setanta Sports будуть розіграні рандомно. Автор найбільшого донату отримає головний приз від Parimatch: футболку “Челсі” з автографом Тьяго Сілви!

Варто відзначити, що це не перша подібна ініціатива від Setanta Sports. Раніше спільно з ФК Шахтар транслятор зібрав 600 тисяч гривень на відновлення стадіону в Ірпені.

Поєдинок Челсі - Арсенал відбудеться 6 листопада о 14:00 за київським часом. Коментатором матчу буде Ігор Бойко.

Долучайтеся до перегляду зустрічі, допомагайте ЗСУ і наближайте перемогу!