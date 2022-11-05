Во время матча Челси – Арсенал состоится сбор на дроны для ВСУ. Благодаря Setanta Sports и Parimatch центральную игру 15 тура АПЛ можно просмотреть бесплатно.

Официальный транслятор АПЛ в Украине Setanta Sports будет транслировать центральный матч 15-го тура АПЛ между Челси и Арсеналом бесплатно на собственной OTT-платформе. Инициатива Setanta Sports направлена на благотворительный сбор для ВСУ, средства из которого пойдут на приобретение дронов.

Для просмотра матча достаточно перейти на OTT-платформу Setanta Sports и выбрать матч Челси – Арсенал для просмотра. Встреча будет доступна бесплатно.

Совместно с партнером Parimatch во время трансляции будет организован благотворительный сбор на дроны "Небесная кара" для благотворительной организации "Коло". Детали о сборе можно будет узнать от комментатора или же перейти по QR-коду, который будет во время трансляции матча.

Авторов донатов ждут ценные призы: 10 годовых подписок от Setanta Sports будут разыграны рандомно. Автор крупнейшего доната получит главный приз от Parimatch: футболку "Челси" с автографом Тьяго Силвы!

Следует отметить, что это не первая подобная инициатива от Setanta Sports. Ранее совместно с ФК Шахтер транслятор собрал 600 тысяч гривен на возобновление стадиона в Ирпене.

Поединок Челси – Арсенал состоится 6 ноября в 14:00 по киевскому времени. Комментатором матча будет Игорь Бойко.

Приобщайтесь к просмотру встречи, помогайте ВСУ и приближайте победу!