Сербія – Україна: Шевченко задоволений грою, прокоментував призначення пенальті та чекає жеребкування Євро-2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився емоціями від нічиєї з Сербією (2:2) в рамках заключного туру відбору на Євро-2020.

"Я радий, адже рік вийшов дуже вдалим. Вперше у своїй історії Україна пройшла відбір на чемпіонат Європи без поразок. Я дуже вдячний хлопцям за сьогоднішню гру, адже було непросто, тим більше, що у наших вболівальників не було можливості приїхати у Белград та підтримати команду. Їхня підтримка для нас дуже важлива.

Сербія – Україна – відео голів

Хлопці не зупинилися, виконували до кінця те, що ми запланували при підготовці до цього матчу. На останніх секундах забили рятівний гол, сьогодні вийшов хороший матч.

Були деякі помилки, у другому таймі пропустили м'яч, але зуміли переламати хід гри. Команда контролювала хід матчу, хоча ми погано почали обидва тайми. З цього приводу будемо розбиратися та розмовляти з хлопцями, тому що десь не розібралися, особливо на початку першого тайму.

Пенальті був, адже м'яч влучив у руку. Команда не зупинилася, продовжувала грати. Не у всіх моментах, але був помітний малюнок гри. Неможливо завжди демонструвати хорошу гру, але ми до цього прагнемо. В цілому я задоволений.

Гравці, які вийшли на заміну, однозначно посилили гру. Всі хлопці, які вийшли, провели хороший матч – той же Сидорчук чи Циганков. Коваленко провів хороший матч. Нам довелося трохи змінити систему гри, тому поставили Бєсєдіна. Шахов та Шепелєв відмінно увійшли у гру, в збірній України з'являється кістяк команди. Не лише в основі, а й у запасі, який конкурує та на який можна сподіватися. Вони добре входять у гру, дають команді те, що необхідно – як в обороні, так і в атаці. Сьогодні я дуже задоволений.

Чи думки вже про Євро? Побачимо жеребкування, але вони вже давно про це. Ми будуємо плани та чекаємо жеребкування. Треба готувати суперників у товариських матчах, щоб розуміти, яка у нас група, та з ким можна буде провести спаринги. Процес вже пішов, будемо чекати жеребкування", – розповів Шевченко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Україна в Сербії вирвала драматичну нічию завдяки Бєсєдіну, завершивши відбір Євро-2020 без поразок