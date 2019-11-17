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Сербия – Украина: Шевченко доволен игрой, прокомментировал назначение пенальти и ждет жеребьевку Евро-2020

18:43 336 Читати українською
Сербия – Украина: Шевченко доволен игрой, прокомментировал назначение пенальти и ждет жеребьевку Евро-2020
Андрей Шевченко перед матчем Сербия – Украина

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился эмоциями от ничьей с Сербией (2:2) в рамках заключительного тура отбора на Евро-2020.

9’ Душан Тадич
56’ Александар Митрович
 
Роман Яремчук 33’
Артем Беседин 90+3’
9’ Душан Тадич
33’ Роман Яремчук
56’ Александар Митрович
90+3’ Артем Беседин

"Я рад, ведь год получился очень удачным. Впервые в своей истории Украина прошла отбор на чемпионат Европы без поражений. Я очень благодарен ребятам за сегодняшнюю игру, ведь было непросто, тем более, что у наших болельщиков не было возможности приехать в Белград и поддержать команду. Их поддержка для нас очень важна.

Сербия – Украина – видео голов

Ребята не остановились, выполняли до конца то, что мы запланировали при подготовке к этому матчу. На последних секундах забили спасительный гол, сегодня получился хороший матч.

Были некоторые ошибки, во втором тайме пропустили мяч, но сумели переломить ход игры. Команда контролировала ход матча, хотя мы плохо начали оба тайма. По этому поводу будем разбираться и разговаривать с ребятами, потому что где-то не разобрались, особенно в начале первого тайма.

Пенальти был, ведь мяч попал в руку. Команда не остановилась, продолжала играть. Не у всех моментах, но был заметен рисунок игры. Невозможно всегда показывать хорошую игру, но мы к этому стремимся. В целом я доволен.

Игроки, вышедшие на замену, однозначно усилили игру. Все ребята, которые вышли, провели хороший матч – тот же Сидорчук или Цыганков. Коваленко провел хороший матч. Нам пришлось немного изменить систему игры, поэтому поставили Беседина. Шахов и Шепелев отлично вошли в игру, у сборной Украины появляется костяк команды. Не только в основе, но и в запасе, который конкурирует и на который можно надеяться. Они хорошо входят в игру, дают команде то, что нужно – как в обороне, так и в атаке. Сегодня я очень доволен.

Мысли о Евро? Посмотрим жеребьевку, но они уже давно об этом. Мы строим планы и ждем жеребьевку. Надо готовить соперников по товарищеских матчах, чтобы понимать, какая у нас группа, и с кем можно будет провести спарринги. Процесс уже пошел, будем ждать жеребьевку", – рассказал Шевченко в эфире телеканала "Футбол 1".

Украина в Сербии вырвала драматическую ничью благодаря Беседину, завершив отбор Евро-2020 без поражений

blog_ava
Сербия – Украина: Шевченко объявил официальную заявку на матч
09:25
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Теги
Главное Евро-2020 Украина Украина Андрей Шевченко Андрей Шевченко Сербия - Украина Сборная Украины
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