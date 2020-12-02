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Мускат звільнений після поразки "канарок" Мускрону (2:3) напередодні. Серія Сент-Трюйдена без перемог сягнула 4-х матчів, а востаннє вони святкували успіх ще в жовтні. Наразі фламандці йдуть 16-ми в Лізі Жупіле та лише на 1 пункт випереджають зону вильоту. Головним кандидатом на вакантну посаду є екс-наставник Гамбурга Бернд Голлербах.

Кевін Мускат очолив Сент-Трюйден лише в червні, а у вересні підписав українського форварда Олександра Філіппова. До цього він понад 7 років успішно тренував австралійський Мельбурн Вікторі.

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