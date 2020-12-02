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Мускат уволен после поражения "канареек" Мускрону (2:3) накануне. Серия Сент-Трюйдена без побед достигла 4-х матчей, а последний раз они праздновали успех еще в октябре. В данный момент фламандцы идут 16-ми в Лиге Жупиле и лишь на 1 пункт опережают зону вылета. Главным кандидатом на вакантную должность является экс-наставник Гамбурга Бернд Холлербах.

Кевин Мускат возглавил Сент-Трюйден только в июне, а в сентябре подписал украинского форварда Александра Филиппова. До этого он больше 7 лет успешно тренировал австралийский Мельбурн Виктори.

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