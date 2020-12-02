Українець був найкращим на полі стадіону Драгау у вівторок ввечері, повідомляє SofaScore.

Зінченко та Ярмоленко отримали прохідних суперників у третьому раунді Кубка Англії

Зінченко за підсумками поєдинку отримав оцінку 8,1. Він випередив голкіпера "драконів" Аугустіна Марчесіна (8,0), а також оборонця Порту Шанселя Мбемба та свого одноклубника Філа Фодена (по 7,9). Середній бал "містян" за протистояння із португальським грандом – 7,14.

До слова, в нинішньому сезоні Олександр Зінченко провів 5 матчів у всіх турнірах, чотири з яких – у рамках ЛЧ.

Ліга чемпіонів: Ліверпуль і Порту вийшли в 1/8, Атлетіко втратив перемогу, Аталанта з Аяксом зіграють матч життя