Катар в первом матче ЧМ-2022 откровенно повеселил футбольную общественность, с треском уступив Эквадору. Безапелляционное поражение с нулем моментов ярко контрастировало с длительными разговорами о влиянии испанских тренеров и супертехнологической академии местных игроков. Впрочем, это был лишь дебют на Мундиале – существовала вероятность, что в поединке против Сенегала мы увидим гораздо более серьезную версию "бордовых".

"Львы Теранги" тоже проиграл в первом матче, однако приз болельщицких симпатий африканцы забрали себе. Даже без Мане подопечные Алиу Сиссе выглядели гораздо острее и активнее, чем распиаренные Нидерланды. Ко встрече с Катаром сенегальцы подходили в статусе безоговорочного фаворита.

В битве чемпионов Азии и Африки можно было ожидать интересный футбол, ведь им была нужна только победа. Впрочем, в первые 15 минут ничего интересного на поле не произошло. Обе команды играли осторожно, не спеша раскрываться.

Катарцы упорно отказывались прессинговать, да и вообще без мяча коллектив играл крайне слабо. Подопечные Феликса Санчеса Баса пытались перекрывать центр и направлять атаки Сенегала на фланги, однако серьезного давления на соперника там тоже не оказывали. С другой стороны, прессинг гостей также не впечатлял – Катар относительно неплохо выходил из-под него через короткий пас и начинал атаки диагоналями с фланга на фланг.

Тем не менее, в действиях "львов Теранги" чувствовался куда более высокий класс. Он вылился в три опасных момента в середине первого тайма. Так, на 16-й минуте Дятта ворвался на левый край штрафной и бахнул в ближний угол с рикошетом от защитника – Баршам парировал, однако затем ошибся при выходе на угловом. Дедью получил возможность пробить головой в пустые ворота, но попасть в них Фамара не смог.

Кроме того, на 24-й минуте Гуйе обыгрался в стеночку перед штрафной площадкой и выстрелил в дальний угол. Мяч прошел рядом со стойкой!

Катар же едва не наказал Сенегал за расточительство на 34-й минуте – это Афиф влетел на левую половину штрафной и упал после жесткого контакта с Сарром. Исмаила в мяч не играл, однако Матеу Лаос пенальти почему-то не назначил. Вот вам и "Катар всё купил"...

В конце концов, преимущество сенегальцев в классе и активности вылилось в закономерный гол перед перерывом. На 41-й минуте затяжной перекат в центре поля завершился передачей проникающей от Дятта – Хухи ошибся при её перехвате, махнув мимо мяча и позволив Диа выйти на рандеву с Башрамом. Булай спокойно попал в дальний угол. 0:1!

Именно с этим счётом команды отправились отдыхать. Местные болельщики после такого тайма отправились в комнату для молитв.

Впрочем, они не помогли хозяевам. Всего через две минуты после перерыва Сенегал забил второй гол! Катар поплатился за ужасную оборону на стандартах – Якобс исполнил хорошую подачу с углового, а Дедью классным ударом головой отправил мяч в сетку. 0:2! Это уже была заявка на победу.

Да что там заявка? "Бордовых" откровенно списали. Никто не верил в камбэк Катара – кроме самих катарцев. Подопечные Феликса Санчеса пошли вперёд, создав ряд острых моментов в середине второго тайма. Так, на 56-й минуте они могли сокращать отставание вследствие навеса Афифа с углового. Хассан зацепился за мяч и пробил с близкого расстояния, но попал в своего же партнёра!

На 61-й Хассан вообще мог отличиться шедевром, бахнув метров с 30-ти в дальний угол. Мяч прошел совсем недалеко от каркаса ворот. Ровно через две минуты в игру вступил Менди – Алмоэз Али замыкал прострел Афифа в центр штрафной, однако голкипер парировал.

Еще более эффектный сейв Эдуар выполнил на 67-й минуте, в невероятном прыжке вытащив удар с нескольких метров – это Мохаммад пробивал головой с отскоком от газона. Атака снова пришла с левого фланга, из зоны Афифа.

Катар на не шутку разыгрался. Сенегал откровенно потерял контроль над игрой, закрывшись на своей трети поля. В следующие 5-7 минут подопечные Алиу Сиссе выбивали многочисленные кроссы и прострелы хозяев. Моментов в этот период не возникало, поэтому сложилось впечатление, будто "бордовые" выдохлись – и именно в этот момент они возродили интригу!

Мохаммад на 78-й минуте получил диагональ из глубины и исполнил подачу с правого фланга на линию вратарской. Никто её не перехватил, а вот Мунтари, едва появившись на поле, замкнул головой – без шансов для Менди. 1:2! Катар вернулся в игру. Впрочем, необходимо было забивать ещё.

Подопечные Феликса Санчеса Баса начали рисковать, высоко прессингуя Сенегал, однако "львы Теранги" выходили из-под давления без проблем. На 84-й же минуте они наказали хозяев за смелость: Илиман Ндиайе ворвался на правый край штрафной и покатил в спины защитникам, а Бамба Дьенг без всякого сопротивления выстрелил в дальний угол – 1:3! Оба футболиста вышли на замену в середине второго тайма.

Катар не сдался. На 89-й минуте хитрый розыгрыш стандарта завершился очень классным ударом Мохаммада метров с 24-х, однако мяч прошел в сантиметрах от правой штанги. На 90+5-й же Алмоез Али закрутил сферу из-за пределов штрафной в левую девятку, но точности ему тоже не хватило. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу сборной Сенегала.

Таким образом, катарцы де-факто вылетели с чемпионата мира. У них ноль очков после двух туров, а разница мячей составляет аж -4. Сенегальцы же набрали 3 зачетных балла и выровняли статистику голов (3 забитых, 3 пропущенных). Сборные Эквадора и Нидерландов тоже имеют по 3 пункта, однако у этих команд +2 по голам – сегодня они встретятся в очном противостоянии.