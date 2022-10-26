"Створили багато нагод, на жаль, не вдалося всі моменти реалізувати. Забили гол, однак після цього не скористалися багатьма моментами. Шахтар нам відповів голом. Звісно, ми засмучені результатом і тим, що пропустили. Для нас великий досвід – виступати на такому рівні, ми прогресуємо та покращуємо якість гри.

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Усього досягти швидко неможливо, тож ми ставимо цілі на перспективу й роки, протягом останнього сезону ми вже досягли певного прогресу. Головною метою була перевірка команди на тлі сильнішого суперника, звичайно, ми могли зробити більше, проте сталося так, як сталося. Головне – грати проти того, хто сильніший за тебе, але ми зробили все що змогли.

Чогось навчились за цей груповий етап Ліги чемпіонів? Безумовно, на цій стадії важко чомусь дивуватися, оскільки ми грали проти сильнішого суперника. Це дуже складний рівень, і ми недотягнули в деяких компонентах, навіть знаємо, у яких саме. Нам забракло в плані реалізації, також у таких матчах стояло питання класу, тому розуміємо свої помилки.

Чи міг поєдинок скласти інакше? Так, ми розуміємо, що недопрацювали, і знаємо, що зробили це в ключових моментах гри, не реалізувавши свої моменти. Водночас ми усвідомлюємо те, у якому турнірі перебуваємо, і результат за грою. Кожен матч – нагода досягти чогось нового. Ми засмучені місцем у групі, проте Селтік – амбітний клуб, і ми працюватимемо далі, щоб поліпшити наші результати.

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Чи стане у пригоді досвід, який набули у цьому розіграші Ліги чемпіонів? Звичайно, наступного сезону ми знову спробуємо кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. Цього сезону ми багато чого навчились, і використовуватимемо це надалі. Важко домагатись успіху, коли ти раз на п'ять років грав у Лізі чемпіонів.

Аби не втратити цього досвіду, ми ставимо завдання знову кваліфікуватися в турнір. Ми перевірили себе, знаємо, на що здатні, знаємо, що від нас потрібно, аби прогресувати в Лізі чемпіонів. Цей рівень відповідальності та гри потребує значно більших зусиль і досвіду", – цитує Постекоглу офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Селтік розписав мирову з "гірниками" (1:1) та достроково припинив участь у єврокубках, набравши 2 очки – обидва в іграх з Шахтарем.

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