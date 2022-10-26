"Создали много возможностей, к сожалению, не удалось все моменты реализовать. Забили гол, однако после этого не воспользовались многими моментами. Шахтер ответил нам голом. Конечно, мы расстроены результатом и тем, что пропустили. Для нас большой опыт – выступать на таком уровне, мы прогрессируем и улучшаем качество игры.

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Всего достичь быстро невозможно, так что мы ставим цели на перспективу и годы, за последний сезон мы уже достигли определенного прогресса. Главной целью была проверка команды на фоне более сильного соперника, конечно, мы могли сделать больше, но случилось так, как случилось. Главное – играть против того, кто сильнее тебя, но мы сделали все что смогли.

Чему научились за этот групповой этап Лиги чемпионов? Безусловно, на этой стадии тяжело чему-то удивляться, так как мы играли против более сильного соперника. Это очень сложный уровень, и мы недотянули в некоторых компонентах, даже знаем, в каких именно. Нам не хватило в плане реализации, также в таких матчах стоял вопрос класса, поэтому понимаем свои ошибки.

Мог ли поединок сложиться иначе? Да, мы понимаем, что недоработали, и знаем, что сделали это в ключевых моментах игры, не реализовав свои моменты. В то же время мы отдаем отчет тому, в каком турнире находимся, и результату по игре. Каждый матч – возможность достичь чего-то нового. Мы расстроены местом в группе, но Селтик – амбициозный клуб, и мы будем работать дальше, чтобы улучшить наши результаты.

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Пригодится ли опыт, который приобрели в этом розыгрыше Лиги чемпионов? Конечно, в следующем сезоне мы вновь попытаемся квалифицироваться в Лигу чемпионов. В этом сезоне мы многому научились, и будем это использовать в дальнейшем. Тяжело достигать успеха, когда ты раз в пять лет играешь в Лиге чемпионов.

Чтобы не потерять этот опыт, мы ставим задачу вновь квалифицироваться в турнир. Мы проверили себя, знаем, на что способны, знаем, что от нас требуется, чтобы прогрессировать в Лиге чемпионов. Этот уровень ответственности и игры требует намного больше усилий и опыта", – цитирует Постекоглу официальный сайт Шахтера.

Напомним, Селтик расписал мировую с "горняками" (1:1) и досрочно прекратил участие в еврокубках, набрав 2 очка – оба в играх с Шахтером.

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