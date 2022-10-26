Наставник Шахтаря не приховував емоцій після гри з Селтіком (1:1), результат якої забезпечив "гірникам" продовження євросезону 2022/23.

Після фінального свистка 48-річний хорват дав волю емоціям. Ігор Йовічевіч за 90 хвилин гри практично втратив голос, але це не завадило йому виконати пісню, присвячену Шахтарю.

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Наставник заспівав прямісінько на полі Селтік Парк, завершивши імпровізацію словами "Шахтар Донецьк". Відео виклав сам тренер в своєму Instagram, підписавши його: "Ми – Шахтар Донецьк, і ніколи не здаємося".

Нагадаємо, нічия з Селтіком гарантувала Шахтарю мінімум путівку в Лігу Європи. "Гірники" мають шанси і на плей-офф ЛЧ – в останньому турі (2 листопада) потрібно перемагати РБ Лейпциг у Варшаві. Будь-який інший результат залишить українську команду на третій сходинці групи F – після 5-ти турів у німців 9 очок, Шахтар має 6 балів.

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