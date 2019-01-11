"Новий кілер": Селезньов продемонстрував класну техніку на презентації в Малазі

Новоспечений форвард "анчоусів" Євген Селезньов вже розпочав тренуватися у складі Малаги.

Офіційний Twitter іспанської команди опублікував класне відео з презентації Євгена Селезньова. Українець продемонстрував прекрасну техніку на зеленому газоні Ла-Росаледи, арені, яка стане домашньою для Селезньова у найближчі півроку.

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Зазначимо, вчора Малага офіційно оголосила про підписання контракту з Євгеном. Футболіст підписав контракт з Малагою до кінця поточного сезону. Агент Селезньова Іван Піроженко зазначив, що його клієнт залишиться у Іспанії на 2,5 року, якщо команда вийде у Прімеру.

Після 20-ти турів Сегунди Малага посідає 4-ту сходинку в турнірній таблиці, відстаючи від Гранади, яка очолює першість, на 3 очки.

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