Селезньов може перейти в Галатасарай вже у січні, – Fanatik

Галатасарай розглядає можливість підписання Євгена Селезньова вже у найближче трансферне вікно.

Форвард Акхісара Євген Селезньов може продовжити кар'єру в Галатасараї. Трансфер українця може відбутись вже у січні. Окрім форварда збірної України, стамбульский клуб хоче підписати ще одного нападника – Еммануеля Адебайора, інформує Fanatik.

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Галатасарай прагнув підписати Селезньова ще влітку за 1 млн євро, проте тоді президент Акхісара не відпустив нападника. Після цього стамбульський клуб планував трансфер українця влітку 2019 року на правах вільного агента.

До слова, в даний час у Селезньова не найкращі стосунки з головним тренером – українець підтримує форму в дублі та пропустив вже 5 поєдинків своєї команди. Раніше наставник Акхісара заявив, що форвард не входить у його плани. Ця ситуація може пришвидшити Селезньова у Галатасарай.

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Контракт Селезньова з Акхісаром чинний до літа 2019 року. 33-річний українець допоміг команді виграти Кубок та Суперкубок Туреччини.