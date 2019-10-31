Селезньов голом вивів Бурсаспор в наступний раунд Кубка Туреччини

Україна — 14:45 3730
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Хто може завадити Динамо взяти Кубок, або Згадуючи Роберто Карлоса, Роналду і суддю: соцмережі про бій з Шахтарем в 1/8
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"Вилучивши Шепелєва, арбітр вчинив неправильно": чому Кубок України цікавіший без Шахтаря, а Попов нагадує легендуКубок України — 13:00 10763
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"Між мною і Шевченком є дещо спільне, а Тайсон забив краще, ніж я". Правила життя Марко ван Бастена
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Ліверпуль переміг Арсенал і вийшов в 1/4 Кубка ліги: 10 голів як шана традиціям, шикарна молодь, бенефіс Оріджі та ОзілаАнглія — 02:37 6873
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Динамо – Шахтар: драма в 1/8 Кубка України – 2 вилучення, золотий гол українського Рамоса і одна з найкращих битвУкраїна — 01:13 24266