toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
ДИНАМО - ШАХТАР КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ

Селезньов голом вивів Бурсаспор в наступний раунд Кубка Туреччини

14:32 896 Читать на русском
Селезньов голом вивів Бурсаспор в наступний раунд Кубка Туреччини
Євген Селезньов / Фото Бурсаспор

Відбувся поєдинок 1/32 Кубка Туреччини між Байбуртом та Бурсаспором.

Кубок Туреччини, 1/32 фіналу

Байбурт – Бурсаспор – 1:2

Голи: Озкан, 22 – Селезньов, 45+4 (пен.), Атасаяр, 70

Зозуля став найкращим гравцем Альбасете у жовтні

Господарі шокували Бурсаспор вже на 22-й хвилині поєдинку. Ще до свистка на перерву арбітр призначив пенальті у ворота Байбурта. Цим шансом сповна скористався український форвард Євген Селезньов, який не схибив зі стандарту.

Після перерви гості зуміли дотиснути суперника та забити переможний гол.

Нагадаємо, 34-річний українець повернувся в Бурсаспор після невдалого "вояжу" в Іспанію, де намагався закріпитись у складі Малаги.

Наші за кордоном: геніальні Зозуля і Яремчук, серія Яковенка, Худоб’як виграє дуель в екс-динамівця

blog_ava
Григорій Суркіс: Сьогоднішнє Динамо відправило мене назад на 20 років, коли ми грали в півфіналі Ліги чемпіонів
00:01
3992
Теги
Українці за кордоном Євген Селезньов Євген Селезньов Бурсаспор Бурсаспор Туреччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
7
хв
Мальорка
20:00
Осасуна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук