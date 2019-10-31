Селезньов голом вивів Бурсаспор в наступний раунд Кубка Туреччини

Відбувся поєдинок 1/32 Кубка Туреччини між Байбуртом та Бурсаспором.

Кубок Туреччини, 1/32 фіналу

Байбурт – Бурсаспор – 1:2

Голи: Озкан, 22 – Селезньов, 45+4 (пен.), Атасаяр, 70

Зозуля став найкращим гравцем Альбасете у жовтні

Господарі шокували Бурсаспор вже на 22-й хвилині поєдинку. Ще до свистка на перерву арбітр призначив пенальті у ворота Байбурта. Цим шансом сповна скористався український форвард Євген Селезньов, який не схибив зі стандарту.

Після перерви гості зуміли дотиснути суперника та забити переможний гол.

Нагадаємо, 34-річний українець повернувся в Бурсаспор після невдалого "вояжу" в Іспанію, де намагався закріпитись у складі Малаги.

Наші за кордоном: геніальні Зозуля і Яремчук, серія Яковенка, Худоб’як виграє дуель в екс-динамівця