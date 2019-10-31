Селезнев голом вывел Бурсаспор в следующий раунд Кубка Турции

Кубок Украины — 13:00 477
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"Между мной и Шевченко есть нечто общее, а Тайсон забил лучше, чем я". Правила жизни Марко ван БастенаОвертайм — 11:00 1495
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Динамо – Шахтер: драма в 1/8 Кубка Украины – 2 удаления, золотой гол украинского Рамоса и одно из лучших сраженийУкраина — 01:40 5439
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