Селезнев голом вывел Бурсаспор в следующий раунд Кубка Турции

Состоялся поединок 1/32 Кубка Турции между Байбуртом и Бурсаспором.

Кубок Турции, 1/32 финали

Байбурт – Бурсаспор – 1:2

Голы: Озкан, 22 – Селезнев, 45+4 (пен.), Атасаяр, 70

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Хозяева шокировали Бурсаспор уже на 22-й минуте поединка. Еще до свистка на перерыв арбитр назначил пенальти в ворота Байбурта. Этим шансом сполна воспользовался украинский форвард Евгений Селезнев, который не промахнулся со стандарта.

После перерыва гости сумели дожать соперника и забить победный гол.

Напомним, 34-летний украинец вернулся в Бурсаспор после неудачного "вояжа" в Испанию, где пытался закрепиться в составе Малаги.

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