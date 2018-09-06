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Селезньов: 10 матчів не забивав за збірну, самому неприємно

12:49 110 Читать на русском
Селезньов: 10 матчів не забивав за збірну, самому неприємно
Євген Селезньов / фото: ФФУ

Нападник збірної України Євген Селезньов прокоментував свою безгольову серію за національну команду.

"Зачекались моїх голів за збірну? Я сам зачекався. Мені сказали, що я десять матчів не забивав. Затягнулося. Самому неприємно.

Чехія – Україна: Селезньов ризикував пропустити матч через протерміновану візу

Востаннє, по-моєму, забивав Словенії. 10 матчів – це дуже багато. Чи голодний я до гри? У збірній – так", – цитує Селезньова сайт телеканалів "Футбол 1/2".

Чехія – Україна: анонс матчу Ліги націй

Нагадаємо, сьогодні збірна України проведе свій дебютний матч у Лізі націй. Суперником "жовто-блакитних" стане збірна Чехії. Поєдинок відбудеться на виїзді, початок матчу о 21:45.

Ліга націй1 тур

Чехія - Україна: Четвер 06 вересня 2018

Чехія
до матчу
6
год
:
47
хв
Україна
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга націй Збірна України Чехія - Україна Україна Україна Євген Селезньов Євген Селезньов
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