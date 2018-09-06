Селезньов: 10 матчів не забивав за збірну, самому неприємно

Ліга націй — 14:00 1008
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Ефект присутності: як Угерске Градіште провінційно приймає збірну України перед матчем Ліги націй
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"Я вбив у собі гравця і почуваюся абсолютно спокійно". Правила життя Андрія ШевченкаОвертайм — 12:00 2464
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Ярмоленко входить у топ-3 найменш ефективних новачків клубів АПЛ за версією WhoScored – символічна збірнаАнглія — 11:10 1753
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Яблонєц: суперник Динамо у Лізі Європи, якого підсилив ШахтарЛіга Європи — 5 вер 2126
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Чехія – Україна: передматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЛіга націй — 5 вер 3291
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