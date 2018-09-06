Селезньов: 10 матчів не забивав за збірну, самому неприємно

Нападник збірної України Євген Селезньов прокоментував свою безгольову серію за національну команду.

"Зачекались моїх голів за збірну? Я сам зачекався. Мені сказали, що я десять матчів не забивав. Затягнулося. Самому неприємно.

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Востаннє, по-моєму, забивав Словенії. 10 матчів – це дуже багато. Чи голодний я до гри? У збірній – так", – цитує Селезньова сайт телеканалів "Футбол 1/2".

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Нагадаємо, сьогодні збірна України проведе свій дебютний матч у Лізі націй. Суперником "жовто-блакитних" стане збірна Чехії. Поєдинок відбудеться на виїзді, початок матчу о 21:45.