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Саутгейт: Задоволений грою збірної Англії, далі буде тільки краще

23 червня 20:15 243 Читать на русском
Саутгейт: Задоволений грою збірної Англії, далі буде тільки краще
Гарет Саутгейт / Фото: соцмережі

Наставник збірної Англії Гарет Саутгейт поділився очікуваннями на матч проти Панами.

"За Панамою ми стежимо останні місяці . Для нас не буде сюрпризом їх стиль гри, і тактика. Панама – дуже горда країна, вони вибили США. Це неймовірне досягнення.

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Ми поважаємо суперника. Буде важкий матч. І не важливо, скільки футболістів з АПЛ гратимуть в обох командах.

Я дуже пишаюся тим, що грав на чемпіонаті світу за Англію. І тепер я тренер національної команди... Неймовірні емоції. Повірте, для мене це дуже багато значить.

Але головне – це команда. Мені треба підготувати її найкращим чином. Контролювати ті речі, які ми повинні контролювати.

Так, з Тунісом ми забили тільки в кінцівці, але я говорив тоді і повторю зараз: я дуже задоволений грою збірної Англії. І впевнений, що далі ми будемо грати тільки краще", – цитує Саутгейта портал Sport24.

ЧС-2018 2 тур

Англія - Панама: Неділя 24 червня 2018

Англія
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ЧС 2018 Англія - Панама Англія Англія Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт
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