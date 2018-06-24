Саутгейт: Задоволений грою збірної Англії, далі буде тільки краще

Наставник збірної Англії Гарет Саутгейт поділився очікуваннями на матч проти Панами.

"За Панамою ми стежимо останні місяці . Для нас не буде сюрпризом їх стиль гри, і тактика. Панама – дуже горда країна, вони вибили США. Це неймовірне досягнення.

Англія – Панама: прогноз на матч ЧС-2018

Ми поважаємо суперника. Буде важкий матч. І не важливо, скільки футболістів з АПЛ гратимуть в обох командах.

Я дуже пишаюся тим, що грав на чемпіонаті світу за Англію. І тепер я тренер національної команди... Неймовірні емоції. Повірте, для мене це дуже багато значить.

Але головне – це команда. Мені треба підготувати її найкращим чином. Контролювати ті речі, які ми повинні контролювати.

Так, з Тунісом ми забили тільки в кінцівці, але я говорив тоді і повторю зараз: я дуже задоволений грою збірної Англії. І впевнений, що далі ми будемо грати тільки краще", – цитує Саутгейта портал Sport24.