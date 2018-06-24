toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ГЕРМАНИЯ - ШВЕЦИЯ БЕЛЬГИЯ - ТУНИС ЮЖНАЯ КОРЕЯ - МЕКСИКА Новости ЧМ 2018

Саутгейт: Доволен игрой сборной Англии, дальше будет только лучше

23 июня 20:15 29 Читати українською
Саутгейт: Доволен игрой сборной Англии, дальше будет только лучше
Гарет Саутгейт / Фото: соцсети

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями на матч против Панамы.

"За Панамой мы следим последние месяцы. Для нас не будет сюрпризом их стиль игры и тактика. Панама – очень гордая страна, они выбили США. Это невероятное достижение.

Англия – Панама: прогноз на матч ЧМ-2018

Мы уважаем соперника. Будет тяжелый матч. И не важно, сколько футболистов из АПЛ будут играть в обеих командах.

Я очень горжусь тем, что играл на чемпионате мира за Англию. И теперь я тренер национальной команды... Невероятные эмоции. Поверьте, для меня это очень много значит.

Но главное – это команда. Мне надо подготовить ее наилучшим образом. Контролировать те вещи, которые мы должны контролировать.

Да, с Тунисом мы забили только в концовке, но я говорил тогда и повторю сейчас: я очень доволен игрой сборной Англии. И уверен, что дальше мы будем играть только лучше", – цитирует Саутгейта портал Sport24.

ЧМ-2018 2 тур

Англия - Панама: Воскресенье 24 июня 2018

Англия
до матча
3
час
:
31
мин
Панама
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Англия - Панама Англия Англия Гарет Саутгейт Гарет Саутгейт
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
31
мин
Англия
15:00
Панама
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук