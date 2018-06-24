Саутгейт: Доволен игрой сборной Англии, дальше будет только лучше

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями на матч против Панамы.

"За Панамой мы следим последние месяцы. Для нас не будет сюрпризом их стиль игры и тактика. Панама – очень гордая страна, они выбили США. Это невероятное достижение.

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Мы уважаем соперника. Будет тяжелый матч. И не важно, сколько футболистов из АПЛ будут играть в обеих командах.

Я очень горжусь тем, что играл на чемпионате мира за Англию. И теперь я тренер национальной команды... Невероятные эмоции. Поверьте, для меня это очень много значит.

Но главное – это команда. Мне надо подготовить ее наилучшим образом. Контролировать те вещи, которые мы должны контролировать.

Да, с Тунисом мы забили только в концовке, но я говорил тогда и повторю сейчас: я очень доволен игрой сборной Англии. И уверен, что дальше мы будем играть только лучше", – цитирует Саутгейта портал Sport24.