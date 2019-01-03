Саррі: Ще декілька днів тому я нічого не знав про перехід Пулішіча

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі розповів, що до останнього нічого не знав про перехід Крістіана Пулішіча.

"Я нічого не знав про перехід Пулішіча до оголошення трансферу. Мою думку запитали місяць тому і я відповів позитивно. Я не відповідаю за трансферний ринок і не веду переговори з будь-якими футболістами. Моє завдання – тренувати команду", – цитує Саррі BBC.

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Нагадаємо, вчора вінгер Борусії Д Крістіан Пулішіч офіційно перейшов у Челсі. Щоправда, за умовами угоди, американець приєднається до "синіх" лише влітку. Лондонський клуб заплатив за гравця 64 млн євро.

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