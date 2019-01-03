toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНГЛІЯ

Саррі: Ще декілька днів тому я нічого не знав про перехід Пулішіча

09:16 544 Читать на русском
Саррі: Ще декілька днів тому я нічого не знав про перехід Пулішіча
Мауріціо Саррі / getty images

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі розповів, що до останнього нічого не знав про перехід Крістіана Пулішіча.

"Я нічого не знав про перехід Пулішіча до оголошення трансферу. Мою думку запитали місяць тому і я відповів позитивно. Я не відповідаю за трансферний ринок і не веду переговори з будь-якими футболістами. Моє завдання – тренувати команду", – цитує Саррі BBC.

Пулішіч: Перейти в Челсі – це привілей

Нагадаємо, вчора вінгер Борусії Д Крістіан Пулішіч офіційно перейшов у Челсі. Щоправда, за умовами угоди, американець приєднається до "синіх" лише влітку. Лондонський клуб заплатив за гравця 64 млн євро.

Пулішіч у Челсі: чому лондонці заплатили 64 млн за запасного, а Борусія продала чергового вінгера після Ярмоли і Дембеле

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Англія Челсі Челсі Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Крістіан Пулішіч Крістіан Пулішіч Трансфери Челсі Трансфери Борусії Дортмунд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
22
хв
Манчестер Сіті
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук