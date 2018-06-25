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Сантуш: Іран – найкраща азійська збірна

24 червня 22:53 208 Читать на русском
Сантуш: Іран – найкраща азійська збірна
Фернанду Сантуш / Getty Images

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш поділився очікуваннями від матчу проти Ірана.

"Я бачив матчі іранців на відбірковій стадії і впевнений, що ця команда сильна. В останньому матчі вони добре виступили. Команда добре організована, тактично сильна, гравці вміють добре переходити в контратаки. Завтра матч буде напруженим, обидві команди намагатимуться зробити все для перемоги, це буде гра двох сильних суперників.

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Іран – найкраща азійська команда. Будуть моменти в грі, коли у нас виникнуть складності.

Роналду забезпечує перевагу, в якій команді б він не грав, він завжди виділяється. Абсолютно ясно, що це не буде гра одного Роналду, це буде гра двох сильних команд. Думаю, ми зможемо показати все, на що здатні і вийдемо до 1/8 фіналу турніру", – цитує Сантуша ТАСС.

ЧС-2018 3 тур

Іран - Португалія: Понеділок 25 червня 2018

Іран
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ЧС 2018 Іран - Португалія Іран Іран Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш Португалія Португалія
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