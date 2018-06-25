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Іран – Португалія: прогноз на матч ЧС-2018

24 червня 19:17 252 Читать на русском
Іран – Португалія: прогноз на матч ЧС-2018
Іран – Португалія: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Іран та Португалія зустрінуться у матчі 3 туру групового етапу чемпіонату світу-2018 у Саранську. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Іран – Португалія відбудеться 25 червня на стадіоні Мордовія Арена. Початок гри – 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Іран – Португалія, прогноз букмекерів на матч:

Фахівці авторитетної букмекерської контори Willam Hill явним фаворитом протистояння називають команду Португалії. Коефіцієнт на перемогу Роналду та компанії становить 1.67, а потенційний тріумф Ірану оцінюється балом 5.50. На нічию ставлять 3.50.

Букмекери з Bwin дають дуже схожі коефіцієнти. На перемогу команди Сантуша ставлять коефіцієнт 1.67, нічия оцінюється у 3.65, перемога іранців – 5.60.

Нагадаємо, у Португалії після 2 турів в активі 4 очки, як і в Іспанії. Іран набрав 3 очки. Таким чином для виходу з групи Іран влаштує виключно перемога. Будь-який інший результат виведе в 1/8 фіналу Португалію.

ЧС-2018 3 тур

Іран - Португалія: Понеділок 25 червня 2018

Іран
до матчу
17
год
:
38
хв
Португалія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Іран - Португалія Іран Іран Португалія Португалія
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