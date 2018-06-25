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Сантуш: Иран – лучшая азиатская сборная

24 июня 22:53 39 Читати українською
Сантуш: Иран – лучшая азиатская сборная
Фернанду Сантуш / Getty Images

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от матча против Ирана.

"Я видел матчи иранцев на отборочной стадии и уверен, что эта команда сильна. В последнем матче они хорошо выступили. Команда хорошо организована, тактически сильна, игроки умеют хорошо переходить в контратаки. Завтра матч будет напряженным, обе команды будут стараться сделать все для победы, это будет игра двух сильных соперников.

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Роналду обеспечивает преимущество, в какой команде бы он ни играл, он всегда выделяется. Совершенно ясно, что это не будет игра одного Роналду, это будет игра двух сильных команд. Думаю, мы сможем показать все, на что способны и выйдем в 1/8 финала турнира", – цитирует Сантуша ТАСС.

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