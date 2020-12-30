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Самбрано провів переговори з перуанським клубом щодо трансферу із Динамо

18:04 1070 Читать на русском
Самбрано провів переговори з перуанським клубом щодо трансферу із Динамо
Карлос Самбрано / фото із соцмереж

Центральний захисник Динамо Карлос Самбрано близький до зміни клубу у зимове міжсезоння.

Альянс Ліма все ще не полишає спроб підписати захисника Динамо Карлоса Самбрано, який має вигідні пропозиції від клубів з МЛС, повідомляє elbocon.pe.

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За інформацією видання, представник перуанців зустрівся з 30-річним динамівцем і обговорив з ним можливий перехід в Альянс Ліму, надавши інформацію про проект, який зараз створюють у клубі.

Альянс Ліма сподівається, що Самбрано приєднається до клубу хоча б на найближчі півроку, що дозволить їм підсилитися перед стартом Копа Лібертадорес. Самому ж перуанцеві обіцяють стабільну ігрову практику, якої він зараз позбавлений у Києві.

Нагадаємо, Самбрано готовий покинути Динамо через відсутність ігрової практики. Поки на його рахунку лише попадання до заявки, у 2019-му він так і не вийшов на поле за першу команду киян, контракт з якими розрахований до кінця 2021-го року.

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Трансфери Трансфери Динамо Київ Альянса Ліма Карлос Самбрано Карлос Самбрано Динамо Динамо
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