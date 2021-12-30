Колишній гравець і тренер Динамо Йожеф Сабо вважає, що провал збірної України U-21 у рамках відбору до Євро-2021 є найгіршою подією поточного року.

"Провал збірної України U-21. Вони виграли тільки останні матчі, які нічого не вирішували. Молодіжка у нас завжди була пристойною командою, але цього разу "згоріли", нічого не показали.

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Поставили молодого тренера, без досвіду. Мені здається, що Ротаню зарано було очолювати молодіжну збірну України. Олександр Головко справлявся зі своїми обов'язки, команда грала", – резюмував Сабо у коментарі 1927.kiev.ua.

Зауважимо, підопічні Руслана Ротаня завершили відбір до Євро-2021 на третьому місці в турнірній таблиці, набравши 16 очок та не кваліфікувавшись на турнір.

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