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Рух поділився своїми планами на зимові збори

08:51 569 Читать на русском
Рух поділився своїми планами на зимові збори
Тренування гравців Руха / Офіційний сайт клубу

Рух, який очолює турнірну таблицю Першої ліги, вже підготував план для підготовки під час зимової перерви.

Збори команди відбуватимуться у три етапи – один в Україні і два у Туреччині, інформує офіційний сайт львівського клубу.

Рух позбавлений можливості реєструвати нових гравців

Відпустка гравців Руха закінчиться 15 січня, після чого вони пройдуть медогляд і проведуть першу частину підготовки у Львові (до 10 лютого). Упродовж цього періоду львів'яни планують три контрольні матчі, дати проведення спарингів та суперники наразі визначаються. З 13 лютого збори перенесуться до Туреччини, де "рухівці" і завершатимуть підготовку. Закінчення останнього етапу заплановане на 17 березня.

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Нагадаємо, що після надуспішного завершення першої частини сезону Рух несподівано вирішив змінити тренера. На заміну Леоніду Кучуку прийшов Юрій Бакалов.

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Теги
Перша ліга Рух Рух Зимові збори
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