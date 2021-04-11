"Нам нужно было сегодня побеждать. Турнирное положение такое, что играли со сложными соперниками и не добрали много очков. Поэтому оказались на том месте, с которого нужно было выбираться. Думаю, что сегодня мы начали это делать.

Красавец-гол и "желанный" дебют в видеообзоре матча Рух – Минай – 2:0

Мы знали, в какой части игры Минай играет активно и в которой больше садится в оборону. Рассчитывали забить быстрый гол. Если нет, то все отложится на второй тайм", – цитирует Федыка сайт ТК Футбол.

К слову, Рух покинул последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ и расположился двенадцатым. Место львовян на дне занял Минай.

Рух одолел Минай и оттолкнулся от дна УПЛ – закарпатцы не выигрывают 5 матч подряд