"Рух начал выбираться из дна турнирной таблицы": Федык – о победе над Минаем
Главный тренер Руха Иван Федык коротко подытожил победный матч против Миная (2:0).
"Нам нужно было сегодня побеждать. Турнирное положение такое, что играли со сложными соперниками и не добрали много очков. Поэтому оказались на том месте, с которого нужно было выбираться. Думаю, что сегодня мы начали это делать.
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Мы знали, в какой части игры Минай играет активно и в которой больше садится в оборону. Рассчитывали забить быстрый гол. Если нет, то все отложится на второй тайм", – цитирует Федыка сайт ТК Футбол.
К слову, Рух покинул последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ и расположился двенадцатым. Место львовян на дне занял Минай.
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