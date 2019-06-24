Рудько покинув Динамо та перейшов у Пафос

Голкіпер Динамо Артур Рудько продовжить кар'єру на Кіпрі у складі тамтешнього Пафосу.

Воротар Динамо Артур Рудько більше не є гравцем "біло-синіх". 27-річний голкіпер перейшов у Пафос, інформує офіційний сайт кіпрського клубу.

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Деталі угоди не повідомляються. Відомо, що голкіпер покинув Динамо на правах вільного агента, позаяк його контракт з київським клубом підійшов до завершення. До слова, минулий сезон Пафос завершив з триочковим відривом від зони вильоту з вищого дивізіону чемпіонату Кіпру.

В сезоні 2018/19 Рудько, який є вихованцем Динамо, не провів за першу команду жодного матчу, а в позаминулому сезоні відіграв лише два поєдинки.

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