toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Рудько покинув Динамо та перейшов у Пафос

14:50 1838 Читать на русском
Рудько покинув Динамо та перейшов у Пафос
Артур Рудько / ФК Динамо

Голкіпер Динамо Артур Рудько продовжить кар'єру на Кіпрі у складі тамтешнього Пафосу.

Воротар Динамо Артур Рудько більше не є гравцем "біло-синіх". 27-річний голкіпер перейшов у Пафос, інформує офіційний сайт кіпрського клубу.

Булеца продовжив контракт з Динамо та вирушив у оренду в СК Дніпро-1

Деталі угоди не повідомляються. Відомо, що голкіпер покинув Динамо на правах вільного агента, позаяк його контракт з київським клубом підійшов до завершення. До слова, минулий сезон Пафос завершив з триочковим відривом від зони вильоту з вищого дивізіону чемпіонату Кіпру.

В сезоні 2018/19 Рудько, який є вихованцем Динамо, не провів за першу команду жодного матчу, а в позаминулому сезоні відіграв лише два поєдинки.

Динамо у новому сезоні – без Сидорчука, Гармаша, Супряги та ще 7 гравців

blog_ava
Форвард Емполі збезчестив Путіна непристойним жестом
12:14
6650
Теги
Трансфери Динамо Динамо Головне Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Пафос Артур Рудько Артур Рудько
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
49
хв
Чилі
02:00
Уругвай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук